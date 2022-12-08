زراعة صمام صناعي لمريض بالقصيم دون استخدام خيوط جراحية

معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه
نجح فريق جراحي متخصص في القصيم من زرع صمام صناعي لمريض في عملية دون الحاجة لاستخدام الخيوط الجراحية استمرت ثلاث ساعات، تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وبيّن تجمع القصيم الصحي أن أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا ولله الحمد من إجراء التدخل الجراحي العاجل عقب أن حضر المريض المستشفى وهو يعاني من أعراض حالة تضيق في الصمام الأورطي الذي أثر بشكل كبير على نشاطه البدني فأصيب على إثرها ببدانة مفرطة وبعد القيام بالكشف الطبي اللازم على المريض تبين أن سبب معاناته وجود تضيق شديد في جذر الشريان الأورطي مصحوبًا بتضيق الصمام.
يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم أجرى خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2022م أكثر من 333 عملية قلب مفتوح للكبار من الجنسين.