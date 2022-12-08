زكريا هوساوي مدافع الاتحاد يعود للتدريبات الأسبوع المقبل

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يبدأ زكريا هوساوي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأسبوع المقبل تدريباته تدريجيًّا، بعدما أجرى عملية جراحية في الجيوب الأنفية الفترة الماضية بمستشفى الراعي الطبية للنادي.
وينتظر أن يحدد الجهاز اللياقي للبرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، موعد عودة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية، إضافةً إلى مباريات دوري روشن السعودي.
يذكر أن اللاعب غادر معسكر دبي خلال الفترة الماضية للعودة إلى جدة بقرار من الجهاز الطبي، نظرًا لحاجة اللاعب إلى عملية جراحية في الأنف.
يذكر أن زكريا هوساوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 في شهر نوفمبر الماضي.