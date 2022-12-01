زلزال بقوة 5.2 يضرب إيران لليوم الثاني

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات جنوبي إيران اليوم الخميس.

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وغرد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الأرضية الساعة 22:18 حسب التوقيت المحلي للإمارات.

ومن المعروف أن زلزالًا بقوة 5.8 درجات ضرب جنوبي إيران أمس.

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الزلزال كان محسوسًا شمالي الإمارات بدون تأثير.