زلزال بقوة 5.2 يضرب إيران لليوم الثاني

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم
ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات جنوبي إيران اليوم الخميس.
وغرد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الأرضية الساعة 22:18 حسب التوقيت المحلي للإمارات.
ومن المعروف أن زلزالًا بقوة 5.8 درجات ضرب جنوبي إيران أمس.
وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الزلزال كان محسوسًا شمالي الإمارات بدون تأثير.