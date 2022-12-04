زلزال بقوة 5.5 درجات في الجابون

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ضرب زالزال بقوة 5.5 درجات، غرب الجابون، دون أن يسفر عن وقوع إصابات لكنه ألحق أضراراً طفيفة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حدث الزلزال في ساعات الصباح وكان مركزه بالقرب من بحيرة ايجانزا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووقع الزلزال على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليبرفيل، وعلى عمق 3.6 كيلومترات وسط الغابة الاستوائية غير المأهولة التي يقع فيها عدد قليل من القرى الصغيرة المتناثرة.