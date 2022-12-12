زلزال بقوة 6 درجات يضرب مكسيكو سيتي

وقعت هزة أرضية جنوب غربي المكسيك، الأحد، وفي أجزاء من العاصمة، بحسب مقيمين، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

6 درجات

وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شمال غرب مدينة إل تيكيوي في ولاية جيريرو، على عمق 19.8 كيلومتر، وفقًا لرويترز.

وغردت حاكمة مكسيكو سيتي، كلاوديا شاينباوم، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر أن عملية تحليق فوق المدينة لم ترصد وقوع أضرار.