زلزال بقوة 6.2 يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق ضحل الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

قوة الزلزال

وقال المعهد إن الزلزال مركزه يقع على بعد حوالي 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر.

من جهتها، حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ5.9 درجات وحددت مركزه على عمق 12 كيلومتراً.

لا إصابات

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

أقل حدة

ويمكن للزلازل التي تزيد قوتها عن 6 درجات أن تكون مميتة، على الرغم من أن شدة الزلزال ليس العامل الوحيد لتحديد حجم أضراره إذ إن عوامل عدة تدخل على هذا الصعيد من بينها خصوصاً مكان وقوع الزلزال وعُمقه.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في تايبيه، بأن الهزة في العاصمة كانت أقل حدة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكان العاصمة هذا العام.