زلزال يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا
شهدت جزيرة جاوة في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، زلزالًا بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر، دون الإعلان عن خسائر أو إصابات.
وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بلدة سيانجور في غرب جاوة، ما أدى إلى مقتل 331 شخصا وإصابة الآلاف بجروح. كما تسبب في تشريد عشرات آلاف الأشخاص ممن دمرت منازلهم أو أجبروا على النزوح بسبب انزلاقات التربة.
وثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا، أمس الاثنين، نافثًا سحبًا من الرماد الساخن نحو السماء، وقاذفًا سيولًا من الحمم البركانية أسفله، ما دفع سكان البلدات الواقعة على سفحه إلى الهروب، بعد مرور عام على ثوران كبير أسفر عن مقتل العشرات.