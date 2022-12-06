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بقوة 6.2 درجة

زلزال يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا

2022-12-06 الساعة 9:49
زلزال يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا
المواطن - متابعة

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شهدت جزيرة جاوة في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، زلزالًا بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر، دون الإعلان عن خسائر أو إصابات.

منطقة مضطربة

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

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وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بلدة سيانجور في غرب جاوة، ما أدى إلى مقتل 331 شخصا وإصابة الآلاف بجروح. كما تسبب في تشريد عشرات آلاف الأشخاص ممن دمرت منازلهم أو أجبروا على النزوح بسبب انزلاقات التربة.

ثوران بركان

وثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا، أمس الاثنين، نافثًا سحبًا من الرماد الساخن نحو السماء، وقاذفًا سيولًا من الحمم البركانية أسفله، ما دفع سكان البلدات الواقعة على سفحه إلى الهروب،  بعد مرور عام على ثوران كبير أسفر عن مقتل العشرات.

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