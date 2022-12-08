زلزال يهز إقليم جاوة بإندونيسيا

ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل
هز زلزال بقوة 6.1 درجة إقليم جاوة الغربية، اليوم الخميس، حسب الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، لكنه لم يسفر عن إطلاق تحذير من أمواج المد البحري العاتية تسونامي.
وأضافت الوكالة: مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترًا من مدينة سوكابومي، وعلى عمق 104 كيلومترات.
وقال شهود لرويترز: إن السكان شعروا بهزات في العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها.