زلزال يهز إندونيسيا مجددًا

شهدت إندونيسيا زلزالًا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية، اليوم السبت، على عمق 118 كيلومترًا.

موجات تسونامي

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية تسونامي.

وشعر السكان في العاصمة جاكرتا بالزلزال. ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.

قوة الزلزال

وفي الشهر الماضي هز زلزال بلغت شدته 5.6 درجة منطقة سيانجور في جاوة الغربية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.