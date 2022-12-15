زوار ونتر وندرلاند يرتدون أزياء عملهم في يوم المهنة

شهدت فعالية يوم المهنة التي أقيمت في منطقة ونتر وندرلاند إحدى مناطق موسم الرياض 2022، إقبالًا من الزوار بمختلف فئاتهم، وخاصة من العائلات التي اصطحبت أطفالها للمشاركة بالتعبير عن أحلامهم وأمنياتهم المستقبلية.

يوم المهنة

وهدفت فعالية يوم المهنة إلى الاحتفاء بالعاملين في جميع المهن، تقديرًا لهم على ما يبذلونه في خدمة الإنسانية، وعلى إسهامهم في بناء أوطانهم، وتطويرها، ونهضتها.

الدخول مجانًا

أتيحت فرصة الدخول إلى منطقة ونتر وندرلاند مجانًا بشرط الحضور بزي المهنة، للتعبير عن تقدير العاملين فيها، وشهدت ساحات المنطقة توافدًا لعدد كبير من الزوار الذين ارتدوا مختلف أزياء المهن، وشكلوا بحضورهم لوحة بديعة عبّرت عن أنواع كثيرة من المهن والوظائف المختلفة.

وارتدى زوار المنطقة أزياء مهن عديدة، كالأطباء، ورجال المطافئ، ومنسوبي القطاعات العسكرية، ورواد الفضاء، وغير ذلك من المهن.

واستمتع الحاضرون بالعروض المقدمة، والتي عبرت في مجملها عن اعتزازها بأصحاب المهن في جميع المجالات، وسلطت الضوء على تفانيهم في تقديم مختلف الخدمات للآخرين.

يوم الأميرات

جاء الاحتفاء بـ”يوم المهنة” بعد الاحتفاء بأيام أخرى، كـ”يوم الأميرات”، و”يوم الأبطال الخارقين”، اللذين شهدا فعاليات نقلت القصص الخيالية إلى عالم الواقع، وعاش فيهما زوار المنطقة لحظات لا تنسى من المرح.

وتعد منطقة ونتر وندرلاند الحماسية أكبر مدينة للملاهي تجمع بين المغامرات المثيرة والألعاب الحماسية، التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتقدم لهم مختلف العروض الترفيهية.

وتفتح المنطقة أبوابها للزوار على مدار الأسبوع بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن الحجز والاستمتاع بأنشطة المنطقة من خلال الرابط:

https://riyadhseason.sa/zones/winter-wonderland/

ويقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.

موسم الرياض2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.#موسم_الرياض