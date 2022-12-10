زوجة الشيف أبو جوليا بعد طلاقها: لقد نجوت

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة
أثار نبأ انفصال الشيف الفلسطيني الشهير أبو جوليا وزوجته الدكتورة سماح سهيل، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صُدم متابعوه ومحبوه بهذا الخبر.
وأعلنت سماح سهيل، الجمعة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك” خبر انفصالها عن الشيف أبو جوليا، موضحة أن الطلاق تم قبل نحو 4 أشهر وتحديدًا 2 أغسطس الماضي.
وأضافت: “لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك”، ليثير هذا الخبر صدمة متابعي أبو جوليا الذين كانوا ينبهرون بطريقة تعامله مع زوجته.
في الوقت نفسه، تجاهل أبو جوليا الخبر، ونشر عبر خاصية الإستوري بـ”فيسبوك” و”إنستجرام”، مجموعة فيديوهات من قطر أثناء متابعته مباراة كرواتيا والبرازيل.
وقال رواد موقع “تويتر” ردًا على هذا النبأ “حتى أنت يا أبو جوليا”، وأضافت أخرى: “أبو جوليا طلع توكسيك خلاص”.
ويعد أبو جوليا هو شيف من فلسطين وُلد في غزة، ويعيش في بريطانيا منذ عام 2017، واسمه الحقيقي محمد خالد سبيتة.
وأحب أبو جوليا الطهي بسبب جدته، منذ عمر 13 عامًا، وذلك لإعداد الطعام بدلًا من أمه المريضة.