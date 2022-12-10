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صدمت الجمهور بالإعلان عن النبأ

زوجة الشيف أبو جوليا بعد طلاقها: لقد نجوت

2022-12-10 الساعة 6:54
زوجة الشيف أبو جوليا بعد طلاقها: لقد نجوت
المواطن - فريق التحرير

أثار نبأ انفصال الشيف الفلسطيني الشهير أبو جوليا وزوجته الدكتورة سماح سهيل، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صُدم متابعوه ومحبوه بهذا الخبر.

تفاصيل الطلاق

وأعلنت سماح سهيل، الجمعة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك” خبر انفصالها عن الشيف أبو جوليا، موضحة أن الطلاق تم قبل نحو 4 أشهر وتحديدًا 2 أغسطس الماضي.

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وأضافت: “لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك”، ليثير هذا الخبر صدمة متابعي أبو جوليا الذين كانوا ينبهرون بطريقة تعامله مع زوجته.

أبو جوليا يتجاهل النبأ

في الوقت نفسه، تجاهل أبو جوليا الخبر، ونشر عبر خاصية الإستوري بـ”فيسبوك” و”إنستجرام”، مجموعة فيديوهات من قطر أثناء متابعته مباراة كرواتيا والبرازيل.

وقال رواد موقع “تويتر” ردًا على هذا النبأ “حتى أنت يا أبو جوليا”، وأضافت أخرى: “أبو جوليا طلع توكسيك خلاص”.

ويعد أبو جوليا هو شيف من فلسطين وُلد في غزة، ويعيش في بريطانيا منذ عام 2017، واسمه الحقيقي محمد خالد سبيتة.

وأحب أبو جوليا الطهي بسبب جدته، منذ عمر 13 عامًا، وذلك لإعداد الطعام بدلًا من أمه المريضة.

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