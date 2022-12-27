Icon

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زوجة بايدن تفصح عن هدية مثيرة يقدمها كل عام

2022-12-27 الساعة 12:38
زوجة بايدن تفصح عن هدية مثيرة يقدمها كل عام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن: إنها تتلقى في كل عام هدية رومانسية مثيرة من زوجها الرئيس جو بايدن.

التفاصيل

وتابعت في مقابلة مع الممثلة درو باريمور في برنامجها الحواري: كل عام يقدم لي جو قصيدة شعرية.. كان يشتري لي كتابًا وفي كل عام يكتب فيه قصائد شعرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

شلالات الطائف ترسم لوحة فنية بديعة

Img

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض

وأردفت باريمور، جو بايدن عما إذا كان يكتب الشعر بنفسه بالفعل، وأجاب ممسكًا بيد زوجته: بالطبع أكتبها بنفسي.. لدي الكثير لأكتب عنه، وفقًا لنوفوستي.

وأكملت، أنه تقدم للزواج من جيل خمس مرات قبل أن توافق على أن تصبح زوجته، بالنسبة لبايدن، كان هذا هو الزواج الثاني بعد وفاة زوجته الأولى وابنتهما في حادث سيارة.

وقال الرئيس: عندما ذهبت في موعد معها لأول مرة، أدركت أن هذه هي المرأة المناسبة.. كان الأمر كذلك حقًّا.. لقد وقعت في الحب مرتين فقط في حياتي وفي كلتا الحالتين عرفت ذلك على الفور.

ووفقًا له، أقنعه أبناؤه من زوجته الأولى، بو وهانتر، بالزواج من جيل، وبدورها، قالت السيدة الأولى: إنها كانت مترددة؛ لأنه كان عليها أن تتأكد من أنهم سيكونون قادرين على تكوين أسرة سعيدة للأطفال الذين عانوا من مأساة مؤخرًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...
آخر الاخبار

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...

آخر الاخبار
إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...
السعودية اليوم

إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...

السعودية اليوم
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
كأس العالم

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

كأس العالم
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...
العالم

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...

العالم
نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم
الرياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

الرياضة
أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...
السعودية اليوم

أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...

السعودية اليوم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان
العالم

انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

العالم