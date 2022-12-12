زوجة رئيس أمريكي تورطت في حظر ترامب

كشفت ملفات ووثائق تويتر السرية كواليس حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وثائق تويتر

وأصدر الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك والصحفي الأمريكي مايكل شلينبرغر الدفعة الرابعة من وثائق تويتر التي تظهر الاتصالات الداخلية من قبل المديرين التنفيذيين للشركة بين 6 و8 يناير/كانون الثاني 2021.

وأشارت التواريخ المذكورة إلى فترة أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول لأنصار ترامب، يوم السادس من يناير وما تلاه من ردود فعل وتداعيات.

دور ميشيل أوباما

من بين التفاصيل الجديدة التي كشف عنها شيلنبرغر، هو أن ضغوطًا داخلية وخارجية، بما في ذلك من زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ميشيل أوباما، سقطت على الشركة، داعيةً إلى منع ترامب من استخدام المنصة.

وقال الصحفي شيلنبرغر، عبر تويتر: قاوم تويتر الدعوات لحظر ترامب لسنوات، وفي عام 2018 كُتب أن منع زعيم عالمي من تويتر، من شأنه أن يخفي معلومات مهمة، ويعيق المناقشة الضرورية حول أقوالهم وأفعالهم.

رسالة ميشيل

وتم حظر ترامب بعد يوم من مطالبة ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وآخرين، الشركة بإزالته نهائيًا، وفقًا لأحدث دفعة من ملفات تويتر.

وكتبت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ميشيل أوباما في الثامن من يناير 2021: لقد حان الوقت الآن لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي – والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم ووضع سياسات لمنع استخدام تقنياتهم من قبل قادة الأمة الذين يغذون التمرد.

استثناءات المصلحة

وأضافت: وإذا كان لدينا أي أمل في تحسين هذه الأمة ، فقد حان الوقت الآن لعواقب سريعة وخطيرة لفشل القيادة التي أدت إلى عار الأمس، في إشارة إلى أحداث الكابيتول.

ودعت رابطة مكافحة التشهير، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات والمنظمات البارزة الأخرى، إلى حظر ترامب أيضًا. وأظهرت الملفات الجديدة أن تويتر حافظ على سياسة، تسمى استثناءات المصلحة العامة، حيث لم يتم حظر المسؤولين المنتخبين نظرًا لوجود اهتمام عام كبير بتعليقاتهم، حتى لو بدا أنها تنتهك سياسات أخرى.

حظر ترامب نهائيًا

ولفت الصحفي الأمريكي إلى أن الرئيس التنفيذي لتويتر آنذاك، جاك دورسي، كان في إجازة وقت حظر ترامب. وخلال الإجازة، فوض الرئيس التنفيذي الكثير من المسؤولية لكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك رئيس السلامة السابق على تويتر يويل روث، والرئيس السابق للشؤون القانونية والسياسة والثقة فيجايا جادي، وفق شيلنبرغر.

وأشار شيلنبرغر إلى أن المعلومات التي حصل عليها تظهر أن دورسي كان قلقًا بشأن البقاء ضمن حدود سياسات تويتر بينما كان روث وآخرون يضغطون من أجل حظر ترامب نهائيًا.

وذكر الصحفي الأمريكي أنه في أعوام 2018 و 2020 و 2022 ، ذهبت 96٪ و 98٪ و 99٪ من التبرعات السياسية لموظفي تويتر إلى الديمقراطيين.