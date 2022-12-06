زياش وحكيمي الأكثر مشاركة مع المغرب بكأس العالم

حقق ثنائي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، حكيم زياش وأشرف حكيمي رقمًا مميزًا في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركتهما ضد إسبانيا.

زياش وحكيمي الأكثر مشاركة

وتُعد مباراة المغرب ضد إسبانيا هي المواجهة السابعة التي يخوضها زياش وحكيمي في كأس العالم، ليكونا أكثر اللاعبين مشاركة مع أسود الأطلس في المونديال، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويتقدم حكيم زياش في عدد دقائق المشاركة في كأس العالم، يليه أشرف حكيمي، ليتفوق على نجم أسود الأطلس السابقين مصطفى حجي، عبد الكريم حضريوي والطاهر لخلج الذين شاركوا في 6 لقاءات بمونديالي 1994 و1998.

تعادل المغرب وإسبانيا

وانتهى، قبل قليل، الشوط الثاني من مباراة المغرب وإسبانيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ليتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 من كأس العالم في صدارته مجموعته؛ بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات، حيث فاز مرتين وتعادل مرة، فيما صعدت إسبانيا كوصيف من الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.