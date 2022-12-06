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بعد خوض مواجهة إسبانيا

زياش وحكيمي الأكثر مشاركة مع المغرب بكأس العالم

2022-12-06 الساعة 8:42
زياش وحكيمي الأكثر مشاركة مع المغرب بكأس العالم
المواطن - الرياض

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حقق ثنائي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، حكيم زياش وأشرف حكيمي رقمًا مميزًا في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركتهما ضد إسبانيا.

زياش وحكيمي الأكثر مشاركة

وتُعد مباراة المغرب ضد إسبانيا هي المواجهة السابعة التي يخوضها زياش وحكيمي في كأس العالم، ليكونا أكثر اللاعبين مشاركة مع أسود الأطلس في المونديال، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

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حكيم زياش
زياش – المصدر @fifaworldcup_ar

ويتقدم حكيم زياش في عدد دقائق المشاركة في كأس العالم، يليه أشرف حكيمي، ليتفوق على نجم أسود الأطلس السابقين مصطفى حجي، عبد الكريم حضريوي والطاهر لخلج الذين شاركوا في 6 لقاءات بمونديالي 1994 و1998.

أشرف حكيمي مع المغرب
حكيمي – المصدر @fifaworldcup_ar

تعادل المغرب وإسبانيا

وانتهى، قبل قليل، الشوط الثاني من مباراة المغرب وإسبانيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ليتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 من كأس العالم في صدارته مجموعته؛ بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات، حيث فاز مرتين وتعادل مرة، فيما صعدت إسبانيا كوصيف من الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

المغرب ضد إسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

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