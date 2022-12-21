زيدان مرشح لتدريب يوفنتوس

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المدير الفني زين الدين زيدان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد انهيار حلمه بتدريب المنتخب الفرنسي.

ديشامب يقترب من الاستمرار

واقترب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديديه ديشامب من تجديد عقده مع الديوك، خاصة بعد كلمات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بشأن رغبته في الإبقاء عليه في منصبه.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد ديشامب مع منتخب فرنسا، بنهاية كأس العالم 2022، إلا أن الأداء الذي قدمه الفريق في البطولة، وتحقيق المركز الثاني، نال إعجاب المسؤولين، والأقرب هو تجديد عقده.

يوفنتوس يرغب في التعاقد مع زيدان

ولفتت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن زيدان كان ينتظر رحيل ديشامب لتولي تدريب منتخب فرنسا، ولكن مع صعوبة تحقيق ذلك حاليًا، سيضطر للبحث عن فرصة أخرى، مضيفة: “يوفنتوس من بين خياراته للعودة إلى التدريب”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “لا تسير الأمور بشكل جيد مع المدرب الحالي ماكس أليغري، الذي يرتبط بعقد حتى 2025، خاصة بعد استقالة مجلس الإدارة بأكمله، بما في ذلك أندريا أنييلي، الشهر الماضي”.

وتابعت “ليكيب”: “ومع ذلك، تؤكد الصحيفة الفرنسية أن يوفنتوس، ليس من أولويات زيزو حاليًا، الذي سيضع تقييمه للفرص المحتملة في الأشهر المقبلة”.

وجاء في ختام تقرير “ليكيب”: “وسيعطي زيدان الأولوية للدوريات والبلدان التي يعرفها جيدًا، لذا فإن يوفنتوس ليس مستبعدًا تمامًا، خاصة وأن مدرب الريال السابق، يعتقد أن باريس سان جيرمان ليس منظمًا بشكل جيد”.