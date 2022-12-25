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بعد رحيل تيتي

زيدان مرشح لقيادة منتخب البرازيل

2022-12-25 الساعة 5:54
زيدان مرشح لقيادة منتخب البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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انضم أسطورة الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان إلى قائمة المرشحين لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني تيتي.

ترشيح زيدان للمنتخب البرازيلي

وكان تيتي قد أعلن رحيله عن تدريب منتخب البرازيل بعد كأس العالم 2022، ويبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن مدرب أجنبي لقيادة السيليساو خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن زيدان من الأسماء التي يدرس الاتحاد البرازيلي التعاقد معها، خاصة أنه لا يرتبط حاليًا بعقد مع أي ناد أو منتخب.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر psgtalk

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “الاتحاد البرازيلي حاول التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إلا أنه يُصر على استكمال عقده مع المرينغي حتى 2024”.

ويرغب زيدان في تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، إلا أن المدير الفني للديوك ديديه ديشامب بات قريبًا من تجديد عقده، الأمر الذي قد يدفعه للتفكير في العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية.

ويرتبط زيدان بذكريات ليست جيدة مع الجمهور البرازيلي، حيث إنه كان سببًا في خسارة السيليساو لنهائي كأس العالم 1998، بالإضافة إلى الإطاحة بالمنتخب من مونديال عام 2006.

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر @realmadriden

البرازيل في كأس العالم

وودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بشكل مفاجئ من الدور ربع النهائي، بركلات الترجيح أمام كرواتيا، لينهي المونديال في المركز السابع، في أسوأ ترتيب له بالبطولة منذ نسخة 1990.

منتخب البرازيل
الحزن يُخيم على لاعبي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

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