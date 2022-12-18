زيدان وبنزيما يدعمان لاعبي فرنسا

وجه أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، والنجم كريم بنزيما رسالة إلى منتخب الديوك، قبل ساعات قليلة من خوض نهائي بطولة كأس العالم 2022.

نهائي مونديال 2022

وتتجه أنظار مشجعي كرة القدم إلى استاد لوسيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، لمتابعة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.

وصعدت فرنسا، إلى نهائي النسخة الحالية من كأس العالم بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تأهل منتخب الأرجنتين بعد تجاوز عقبة كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد.

رسالة وبنزيما زيدان للاعبين

ونشر زيدان صورة لتصميم يضم لاعبي منتخبي فرنسا والأرجنتين، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “خوض نهائي كأس العالم هو حلم الطفولة.. دعونا نحصل على النجمة الثالثة.. هيا أيها الأزرق”.

كما تفاعل نجم ريال مدريد، كريم بنزيما مع رسالة زيدان ووضع إعجابًا عليها، قبل أن ينشر الصورة ذاتها عبر حسابه على “انستقرام”، وقال: “لقد حان الوقت.. كلنا معًا.. هيا يا أزرق”.

وابتعد كريم بنزيما عن المشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في النسخة الحالية، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق المونديال.

ويبحث منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد نسختي 1998 و2018، فيما حصدت الأرجنتين البطولة في عامي 1978 و1986.