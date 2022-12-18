Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
قبل نهائي المونديال

زيدان وبنزيما يدعمان لاعبي فرنسا

2022-12-18 الساعة 5:19
زيدان وبنزيما يدعمان لاعبي فرنسا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، والنجم كريم بنزيما رسالة إلى منتخب الديوك، قبل ساعات قليلة من خوض نهائي بطولة كأس العالم 2022.

نهائي مونديال 2022

وتتجه أنظار مشجعي كرة القدم إلى استاد لوسيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، لمتابعة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الخارجية ردًا على سؤال بشأن اتفاقيات أبراهام: جوابنا واضح وهو دولة...

Img

توقعات بأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا السبت والأحد

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

وصعدت فرنسا، إلى نهائي النسخة الحالية من كأس العالم بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تأهل منتخب الأرجنتين بعد تجاوز عقبة كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

رسالة وبنزيما زيدان للاعبين

ونشر زيدان صورة لتصميم يضم لاعبي منتخبي فرنسا والأرجنتين، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “خوض نهائي كأس العالم هو حلم الطفولة.. دعونا نحصل على النجمة الثالثة.. هيا أيها الأزرق”.

كما تفاعل نجم ريال مدريد، كريم بنزيما مع رسالة زيدان ووضع إعجابًا عليها، قبل أن ينشر الصورة ذاتها عبر حسابه على “انستقرام”، وقال: “لقد حان الوقت.. كلنا معًا.. هيا يا أزرق”.

فرنسا والأرجنتين
لاعبو فرنسا والأرجنتين – المصدر @FrenchTeam

وابتعد كريم بنزيما عن المشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في النسخة الحالية، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق المونديال.

ويبحث منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد نسختي 1998 و2018، فيما حصدت الأرجنتين البطولة في عامي 1978 و1986.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية