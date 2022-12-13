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من أجل تدفئة شعبها

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لـ 800 مليون يورو

2022-12-13 الساعة 3:45
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لـ 800 مليون يورو
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات الكهرباء من أوروبا، على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة، بحجم يصل إلى 2 غيغاوات.

وتابع زيلينسكي: نحتاج إلى دعم طارئ من نظام الطاقة الأوروبي حتى نهاية موسم التدفئة على الأقل، أي توفير الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بحجم يصل إلى 2 غيغاوات، وقد يكلف هذا الدعم ما يصل إلى نحو 800 مليون يورو بالأسعار الحالية.

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زيلينسكي أوكرانيا بحاجة لـ 800 مليون يورو (3)

تضرر 40% من شبكات الكهرباء 

وخلال خطاب له بالفيديو في مؤتمر لمساعدة أوكرانيا في باريس، اليوم الثلاثاء، قال أيضًا إن جميع محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى 40% من مرافق شبكة الجهد العالي تضررت.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس سميغال إن كييف توقفت في 11 أكتوبر عن تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، نظرًا للهجمات الصاروخية الروسية التي تتعرض لها.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية Ukrenergo، فلاديمير كودريتسكي، بأن أوكرانيا تطور آلية لاستيراد الكهرباء من أوروبا، ومن الممكن استيراد ما يصل إلى 600 ميغاوات.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، بدأت الهجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية من جانب القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وقد شنت القوات الروسية الضربات على مرافق الطاقة الكهربائية والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية في جميع أنحاء أوكرانيا.

تدمير 50% من البنية التحتية

وفي محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، 11 ديسمبر الجاري، قال زيلينسكي إن 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد دمرت.

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