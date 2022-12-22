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في خطابه بالكونجرس

زيلينسكي: المساعدات الأمريكية لنا ليست صدقة

2022-12-22 الساعة 8:49
زيلينسكي: المساعدات الأمريكية لنا ليست صدقة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب تاريخي ألقاه في واشنطن أمام الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء، أن المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لبلاده للتصدي للغزو الروسي ليست صدقة بل هي استثمار في الأمن العالمي.

خطاب بالكونجرس

وقال زيلينسكي مخاطباً أعضاء الكونجرس بمجلسيه: أود أن أشكركم، أن أشكركم جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدمتموها لنا والتي قد تقررون تقديمها لاحقاً، وأضاف: أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية.

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وأكد زيلينسكي لأعضاء الكونجرس أن أوروبا أكثر قوة، وروسيا فشلت في إخضاع أوكرانيا، مشددًا على أن أوكرانيا ستواصل المعركة حتى تحقيق النصر.

هدية الجيش

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الكونجرس الأمريكي في ختام خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول علماً أوكرانياً جلبه معه من أرض المعركة.

وقال زيلينسكي لأعضاء الكونجرس بمجلسيه، إن هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها، الثلاثاء الماضي، عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت القوات الروسية عمليتها في بلاده في 24 فبراير.

رد بايدن

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، خصوصًا على صعيد الدفاع الجوي، فيما شكر له زيلينسكي الدعم القوي.

وخلال استقبال ضيفه، في أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الأوكراني منذ العملية العسكرية الروسية على بلاده في فبراير، أكد له بايدن أيضًا أنه يدعم تطلع كييف إلى سلام عادل. وقال إن الشعب الأوكراني يبقى “مصدر إلهام للعالم”.

 

 

 

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