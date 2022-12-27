زيلينسكي: الوضع بأوكرانيا صعب ومؤلم

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، فيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس بالصعب والمؤلم ويتطلب كل قوة وتركيز بلاده.

الخطوط الأمامية

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور مساء أمس الاثنين: أولًا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس، والتي تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز. وتابع: الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم.

كما ذكر زيلينسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة، وتؤثر على نحو 9 ملايين من السكان.

نزع السلاح

وفي المقابل، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن مقترحات موسكو بشأن نزع السلاح والقضاء على النزعة النازية في أوكرانيا معروفة جيدًا لكييف، والأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله، إن مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك، بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو.

شرط التفاوض

وأضاف الوزير الروسي: الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو لم تتبع أبدًا شروط الآخرين بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة.

وردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظلِ ظروف معينة من كييف، أضاف بيسكوف أن بلاده تركز فقط على ظروفها.