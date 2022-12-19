ساسكو توزع 30 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) اليوم قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للمساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2022، بإجمالي 30 مليون ريال.

عدد الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.

نسبة التوزيع

وتابعت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 5 في المائة.