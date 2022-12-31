ساعات على إيداع معاش الضمان الاجتماعي

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من المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة، بوكالة الضمان الاجتماعي، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور خلال الساعات الأولى من صباح يوم 1 يناير 2023.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة مجموع الدخل، ومطابقته بما هو مسجل لدى الجهات الرسمية.
وكانت الوزارة أتاحت يوم الثلاثاء الماضي، تقديم الاعتراض على الدفعة 13 من الضمان المطور بعد إعلان نتائج الأهلية بشكل كامل، مؤكدة أنه متى كانت النتيجة غير مؤهل يمكن تقديم اعتراض من خلال: “الدخول على حسابك في المنصة ثم الأهلية والاستحقاق وستظهر نتيجة الأهلية مضمنة سبب عدم الأهلية إن وجد، وأيقونة تقديم اعتراض”.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: