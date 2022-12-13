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بسعر منافس جدًا

ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج

2022-12-13 الساعة 10:41
ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج
المواطن -فريق التحرير

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تعد ساعة وان بلس من بين أبرز الساعات الذكية، التي أُعلن عنها هذا العام، والتي حصلت على مواصفات جيدة وسعر منافس جدًا لساعات آبل وسامسونج.

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مقاوم للماء

وحصلت هذه الساعة على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وزنه 52 جرامًا، ومحمي بإطار من المعدن وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشتها اللمسية فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، ودقة عرضها (368/448) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبًا، ودعمت الشاشة بزر دوار مثبت على جانب هيكل الساعة لتسهيل التحكم السريع بالتطبيقات.

مميزاتها

وتعمل الساعة بنظام AMOLED الذي يتوافق مع معظم أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، كما جُهزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجين في الدم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية ومعدلات نوم المستخدم.

ورغم سعرها المنافس حصلت هذه الساعة على تقنيات Bluetooth 5.2 التي تؤمن اقترانًا لاسلكيًا سريعًا مع الأجهزة الإلكترونية، وعلى أنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 230 ميلي أمبير، وستطرح بلونين أساسيين هما الأزرق والأسود.

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