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سافر بـ1300 ريال ذهاب وعودة من الرياض إلى بنكوك

2022-12-14 الساعة 9:59
سافر بـ1300 ريال ذهاب وعودة من الرياض إلى بنكوك
المواطن - فريق التحرير

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كشف صانع المحتوى والمختص في مجال السفر والسياحة، نواف الجامع، عن طريقة لخفض سعر تذكرة الطيران إلى بانكوك عاصمة تايلاند من 2900 إلى 1300 ريال ذهاب وعودة.

1300 ريال

وقال الجامع خلال مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك: إن التذكرة من الرياض إلى بانكوك، تكون بسعر نحو 2800 أو 2900 ريال.

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وتابع، لكن إذا تم الإقلاع من الكويت، يكون سعر التذكرة 1300 ريال.

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