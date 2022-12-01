سالم الدوسري قد يغيب لـ3 أسابيع

يبدو أن سالم الدوسري سيغيب عن الهلال لفترة، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.

غياب سالم الدوسري للإصابة

وأوضحت إذاعة “يو إف إم”، قبل قليل، أن إصابة سالم الدوسري عبارة عن تمزق في أربطة المفصل؛ وسيغيب على إثرها لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وتعرض الدوسري لإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة السعودية ضد المكسيك، وخرج لتلقي العلاج؛ قبل أن يعود، حيث أصر على استكمال المواجهة.

ويُعد سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك أساسيًا في جميع المواجهات ونجح في تسجيل هدفين، ليحقق أرقامًا مميزة في المونديال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في مونديال 2022

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بتحقيق فوز تاريخي على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، قبل أن يخسر بصعوبة ضد بولندا بثنائية دون رد، ثم الهزيمة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة رسميًا.