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أحرز الهدف الوحيد للمنتخب السعودي في المباراة

سالم الدوسري يبكي بعد الخسارة من المكسيك

2022-12-01 الساعة 1:00
سالم الدوسري يبكي بعد الخسارة من المكسيك
المواطن - محمد سمعه

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دخل اللاعب سالم الدوسري، لاعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في حالة بكاء شديد بعد الخسارة من منتخب المكسيك بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات والخروج من كأس العالم 2022 بقطر.

نوبة بكاء من سالم الدوسري

وعقب نهاية المباراة مباشرة، التقطت عدسات الكاميرا الدوسري وهو يبكي حيث حرص مجموعة من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب السعودي بجانب اللاعب نواف العابد على تهدئة الدوسري بعد دخوله في نوبة بكاء.

وكان الدوسري سجل الهدف الوحيد لـ منتخب السعودي في شباك المكسيك بالدقيقة الـ95 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن الأخضر أنهى مشواره في المونديال بتواجده في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين ثم الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.

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  • لحوح

    يا حليله مسكين والله حزني لكن معليه يرجع يسنفر بالفار عندنا وتعود الدموع لمجاريها وكله بكش في بكش

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