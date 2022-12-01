سالم الدوسري يُعادل عدد أهداف سامي الجابر بالمونديال

نجح سالم الدوسري في تسجيل 3 أهداف في نسختين من بطولة كأس العالم، معادلًا رقم سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق الذي أحرز 3 أهداف في 4 نسخ شارك فيها من المونديال.

وسجل الدوسري هدفًا في مونديال 2018 في شباك مصر، ثم هدفين في مونديال 2022 بواقع هدف في الأرجنتين وهدف في مباراة المكسيك.

بينما سجل سامي الجابر 3 أهداف بواقع هدف في المغرب في مونديال 1994 في أمريكا، وهدف في جنوب إفريقيا في مونديال 1998 وهدف في شباك تونس في مونديال 2006.

سالم الدوسري يبكي

وكان الدوسري دخل في نوبة بكاء، بعد الخسارة من منتخب المكسيك بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات والخروج من كأس العالم 2022 بقطر.

وعقب نهاية المباراة مباشرة، التقطت عدسات الكاميرا الدوسري وهو يبكي حيث حرص مجموعة من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب السعودي بجانب اللاعب نواف العابد على تهدئة الدوسري بعد دخوله في نوبة بكاء.

وكان الدوسري سجل الهدف الوحيد لـ منتخب السعودي في شباك المكسيك بالدقيقة الـ95 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن الأخضر أنهى مشواره في المونديال بتواجده في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين ثم الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.