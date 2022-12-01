سالم الدوسري يُكرر رقم 4 سعوديين بالمونديال

حقق نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري رقمًا مميزًا في مسيرته، بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022.

سالم الدوسري يُعادل رقمًا مميزًا

وأصبح سالم الدوسري خامس لاعب سعودي يشارك أساسيًا في مرحلة المجموعات كاملًا خلال نسختين أو أكثر من نهائيات كأس العالم، بعد كل من؛ محمد الدعيع، حسين عبدالغني، رضا تكر وعبدالله سليمان.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل هدفين خلال مشاركته بمونديال قطر 2022، ليصل عدد أهدافه في كأس العالم إلى 3، ويُعادل نجم الكرة السعودية، سامي الجابر، والتونسي وهبي خرزي، ويتصدرون قائمة هدافي العرب.

وكان الدوسري قد دخل في نوبة بكاء، بعد خسارة المنتخب السعودي ضد نظيره المكسيكي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات؛ وتوديع كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في مونديال 2022

وبدأ الأخضر مشواره في كأس العالم 2022 بتحقيق فوز تاريخي على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، قبل أن يخسر بصعوبة ضد بولندا بهدفين دون رد، ثم الهزيمة أمام المكسيك.