سال للخدمات اللوجستية شريكًا لوجستيًا لمعرض المجوهرات السعودي بالرياض

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عن شراكتها اللوجستية في “معرض المجوهرات السعودي” الذي يقام تحت مظلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة من أفضل وأكبر شركات المجوهرات من مختلف دول العالم، لدعم جهود المملكة الهادفة إلى تطوير صناعة المجوهرات الواعدة.

أفضل الخدمات اللوجستية

وأكدت سال أهمية مشاركتها في هذا المعرض الدولي الكبير لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة لكافة الجهات المشاركة، حيث نجحت سال في نقل المجوهرات من أكثر من 9 دول، مما يؤكد تميزها في توفير الخدمات اللوجستية بطريقة احترافية ومتميّزة، وقدراتها المتمكنة في نطاق الشحن.

تأتي مشاركة سال في هذا المعرض انطلاقًا من دورها الوطني الرائد في دعم مختلف الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية التي تحتضنها المملكة، وتعزيز تعاونها الهادف والمثمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل خدمة الوطن، وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا رائدًا يربط بين قارات العالم، وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي والهام في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030.

معرض المجوهرات

ويعتبر “معرض المجوهرات السعودي” منصة متميزة تجمع أكبر شركات المجوهرات الفاخرة، وأهم الصاغة وتجار المجوهرات، وأرقى العلامات التجارية، وعشاق الحلي والقطع النادرة تحت سقف واحد، لمنحهم فرصة للتواصل والالتقاء المباشر، وتبادل المعرفة والخبرة كجزء من الجهود المبذولة لتطوير هذه الصناعة الواعدة في المملكة. كما يمثل المعرض بوابة مهمة لتعريف العالم بأحدث تصاميم المجوهرات السعودية التي تبرز جهود المملكة في تقديم تجربة عالمية متميّزة، وتعزيز مكانتها البارزة بين أهم أسواق المجوهرات على مستوى العالم.

يذكر أن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، هي شركة وطنية رائدة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتكمن قوتها في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية المتكاملة لشركائها من قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والفنون للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع، ولجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزًا دوليًا لخدمة البضائع والشحنات.