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مقاوم للماء والغبار

سامسونج تطلق هاتف جالاكسي بسعر منافس

2022-12-07 الساعة 1:37
سامسونج تطلق هاتف جالاكسي بسعر منافس
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم سامسونج إطلاق هاتف جديد من فئة جالاكسي، سيحصل على قدرات تصوير عالية رغم سعره المنافس.

مميزات الهاتف

ووفقًا للتسريبات فإن هاتف Galaxy A14 5G سيطرح قبل نهاية ديسمبر الجاري، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى قدرات للاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.

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وبحسب التسريبات، ستكون شاشته من نوع PLS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1600/ 720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 258 شمعة/ م تقريبًا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5، ومعالجات Exynos 1330 أو MediaTek MT6833 Dimensity 700، ومعالجات رسوميات Mali-G68 MC4 وMali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 جيجا بايت، وذواكر داخلية 64/ 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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