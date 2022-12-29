سامسونج تكشف عن Galaxy Book2 Pro 360 برقاقة Snapdragon 8cx Gen 3

كشفت العملاق الكوري، أمس الأربعاء، عن إصداره الجديد من جهاز Galaxy Book2 Pro 360 المتحول 2 في 1، والذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8cx Gen 3، ويتوفر بدءًا من شهر يناير في السوق الكوري.

مميزات

وأطلقت شركة سامسونج Galaxy Book2 Pro 360 المتحول 2 في 1 بالجيل 12 من معالجات إنتل في بداية هذا العام، واليوم تقدم الشركة إصدار جديد بمعالج 8cx Gen 3.

ويتمتع تصميم Galaxy Book2 Pro 360 بمفصل يدعم تدوير الشاشة بزاوية 360 درجة لوضع الجهاز اللوحي، كما يضم الجهاز شاشة Super AMOLED بخاصية اللمس، ويتميز الجهاز بسماكة 11.5مم، ووزن 1.04 كجم.

ويدعم معالج Snapdragon 8cx Gen 3 الجديد من كوالكوم الجهاز بتحسينات في الأداء بنسبة 85% وفي تعدد المهام بنسبة 57% مقارنة بمعالج Snapdragon 8cx Gen 2 السابق.

كما يأتي بكرت الشاشة Adreno الذي يدعم معالجة أكثر كفاءة للرسوميات، وللاتصال يأتي Galaxy Book2 Pro 2 360 بتقنية كوالكوم Fast Connect 6900 لدعم اتصال أقوى، كما يدعم الجهاز تقنية Wifi 6E، ويأتي بعمر شحن يصل إلى 35 ساعة.

وتقدم سامسونج جهاز Galaxy Book2 Pro 2 360 في سوق كوريا الجنوبية بدءًا من 26 من يناير بسعر 1485 دولارًا.