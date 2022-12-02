ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية في يومه الأول

شهد اليوم الأول ضمن مهرجان ساوند ستورم 2022 ــ الحدث الموسيقي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ــ مشاركة مجموعة من ألمع نجوم ومواهب الفن والموسيقى محليًا وإقليميًا وعالميًا.

إقبال جماهيري

واحتشد عشرات الآلاف من الجماهير في المسارح السبعة للمهرجان، مستمتعة بالوصلات الغنائية المميزة وسط أجواء حماسية رائعة.

ويتميز مهرجان هذا العام والذي يعد النسخة الثالثة بعد عامي 2019 و2021، بتنوع الفئات الموسيقية والفنية التي سيستمتع بها الجمهور الحاضر، بما في ذلك موسيقى الراب والهيب هوب، حيث سيقوم أكثر من 200 فنان وفنانة من نخبة نجوم الفن عالميًا وعربيًا ومن ضمنهم: “دي جي خالد، وبرونو مارس، وبوست مالون، وتييستو وديفيد غيتا، ودي جي سنيك، وعمرو دياب، وميريام فارس، وماجد المهندس، ومحمد حماقي، ومحمد رمضان”.

تجربة موسيقية

ويمنح المهرجان تجربة موسيقية واحتفالية فريدة لجمهور ساوند ستورم على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2022.

وتتوفر الدفعة الأخيرة من تذاكر ساوند ستورم 2022 عبر الموقع الرسمي لميدل بيست.