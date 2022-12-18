سببان لارتفاع فاتورة استهلاك المياه والرسوم متغيرة

أوضحت شركة المياه الوطنية، أن هناك سببين لحدوث ارتفاع مفاجئ في قيمة فاتورة الاستهلاك الخاصة بالمشترك.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع الفاتورة يكمن في سببين هما ارتفاع الاستهلاك أو تسرب داخلي، مشددةً على أهمية التحقق من سلامة التوصيلات الداخلية والاستعانة بأدوات الترشيد للحد من ارتفاع الفاتورة.

وأشارت المياه الوطنية، إلى أن رسوم توصيلة المياه والصرف الصحي مُتغيرة، ولا يمكن حسابها إلا بعد تسجيل الطلب الخاص بالمُشترك.

حددت شركة المياه الوطنية، الخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني.

خطوت طلب توصيل مياه

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة تتضمن الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول على التطبيق

– فتح الصفحة الرئيسية

– الضغط على أيقونة توصيلة جديدة

– ثم الضغط على خيار نوع التوصيلة

– ثم تحميل المرفقات المطلوبة، وإرسال الطلب.