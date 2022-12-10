سبب احتفال Messi أمام هولندا

احتفل قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، Messi بطريقة مثيرة، بعد تسجيله لهدف في شباك هولندا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

سر احتفال Messi

ونجح Messi في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، وتوجه إلى مقاعد بدلاء منتخب هولندا الأول لكرة القدم، واستخدم الاحتفال الشهير لأسطورة الكرة الأرجنتينية، خوان ريكيلمي.

ومر ريكيلمي بعلاقة سيئة مع المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، لويس فان جال، خلال فترة عملهما سويًا في نادي برشلونة الإسباني، حينما كان يقود الأخير تدريب الفريق موسم 2002/ 2003.

كما رغب Messi في الرد على تصريحات فان جال، حينما أكد أن النجم الأرجنتيني أخطر لاعب مبدع، وقادر على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، ولكن عندما يخسرون الكرة لا يُشارك، ما يمنح هولندا فرصة جيدة.

تأهل منتخب الأرجنتين

وساهم Messi في خطف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لبطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بعد تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح أيضًا، بعد تعادلهما بنتيجة 2/2.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره الكرواتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بعدما نجح الأخير في الإطاحة بالبرازيل من ربع النهائي بركلات الترجيح أيضًا.