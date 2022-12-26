سبب بكاء جمال بلعمري في مباراة الاتفاق والخليج

التقطت عدسات الكاميرا، لحظة بكاء المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الخليج في مباراة الاتفاق في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد خروجه إضطراريًّا من المباراة.

إصابة جمال بلعمري

ونقل مقطع فيديو نُشر عبر حساب قناة SSC لحظة خروج بلعمري من المباراة وبكائه بسبب الإصابة، حيث ذهب للجلوس على مقاعد البدلاء.

وكان بلعمري غادر المباراة مصابًا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب علي هزازي من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء بالدقيقة الـ46، من تصويبة قوية سكنت يسار مرمى حارس الخليج.

وحافظ فارس الدهناء على فوزه ليصل إلى النقطة رقم 13 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نادي الخليج عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.