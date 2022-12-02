Icon

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ليس أمرًا شاذًّا

سبب تأخر الأمطار على بعض المناطق

2022-12-02 الساعة 7:59
سبب تأخر الأمطار على بعض المناطق
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، سبب تأخر الأمطار على بعض المناطق.

وقال المسند في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إن تأخر الأمطار لهذا الموسم 2022- 2023 على بعض المناطق ظاهرة معتادة، وحدث يتكرر في بعض المواسم.

قد يهمّك أيضاً
Img

فوز أطول رؤساء العالم حكمًا بولاية سادسة

Img

موقف ياسين بونو من المشاركة أمام كندا بالمونديال

شواهد

تابع المسند: هناك شواهد رقمية علمية وفقًا لتتبع بداية الأمطار لمحطة الرياض منذ عام 1970 حتى 2014، فإن الأمطار تأخرت في موسم 1971- 1972 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1983- 1984 حتى 2 فبراير (آخر الشبط)، وفي موسم 1987- 1988 حتى 8 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1990- 1991 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1993- 1994 حتى 10 مارس (آخر العقارب).

واستطرد: وفي موسم 1994- 1995 حتى 7 فبراير (آخر الشبط)، وفي موسم 1998- 1999 حتى 9 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1999- 2000 حتى 16 يناير (أول الشبط)، وفي موسم 2001- 2002 حتى 1 يناير (آخر المربعانية).

ليس أمرًا شاذًّا

أضاف المسند: وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار، وتأخرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدث يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا، بل أحيانًا يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر، وما يقال عن الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق.. ولله في خلقه شؤون، وهو تعالى المسؤول أن يبدل الأحوال.

وتابع: ثم إن السعودية بلد شاسع واسع مساحته نحو 2 مليون كم2، وطوله نحو 2200 كم، وعرضه نحو 1600 كم، وفيه 13 منطقة، وكل منطقة تعادل مساحة دولة أوروبية أو أكبر، فلا يصح علميًّا أن نتعامل مع مناخ السعودية وجوها كوحدة واحدة متجانسة، والأصل هو التنوع في المناخ والطقس.. هذا والله أعلم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...
السعودية اليوم

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...

السعودية اليوم
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...
السوق

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...

السوق
المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط
الرياضة

المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

الرياضة
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...
السعودية اليوم

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...

السعودية اليوم
عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر
غرائب

عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

غرائب
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
السعودية اليوم

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

السعودية اليوم
إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ
العالم

إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

العالم
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
الرياضة

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

الرياضة