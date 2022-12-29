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سبب تألق ليفاندوفسكي مع برشلونة

2022-12-29 الساعة 2:21
سبب تألق ليفاندوفسكي مع برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مستوى مميزًا، فور انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

سر تألق ليفاندوفسكي

وانضم ليفاندوفسكي صاحب الـ34 عامًا، إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وشارك في 19 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني.

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وأبرزت صحيفة “سبورت” الكتالونية تصريح المهاجم البولندي: “بعد اللعب في كأس العالم شعرت برغبة في العودة إلى الوطن”.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

وقالت الصحيفة: “العبارة ليست من سيرجيو بوسكيتس ولكن من ليفاندوفسكي، فهو لاعب استثنائي أظهر قدرة غير عادية على الاندماج”.

وتابعت: “هذا هو السر العظيم للاعب يتألق منذ اليوم الأول في برشلونة. لا موهبته، ولا قدرته القيادية ولا غريزة تسجيل الأهداف، بل مفتاح تألق ليفاندوفسكي هو معرفة كيفية الشعور بالراحة في ناديه الجديد وامتلاك عقلية إيجابية دائمًا”.

ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أن المهاجم البولندي إذا كان قادرًا على الحفاظ على ذلك ستأتي النجاحات من تلقاء نفسها.

روبرت ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

برشلونة في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظير إسبانيول، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، فيما يقع إسبانيول في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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