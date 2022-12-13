سبب تسمية عام 1956 بسنة الهدام في المملكة

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كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تسمية عام 1956 سنة الهدام في المملكة.
تعرف على سبب تسمية عام 1956 سنة الهدام في #السعودية.
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/cY1E5Mqql5قد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) December 13, 2022
وقال الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إنه قبل 66 سنة وتحديدًا في 13 ديسمبر عام 1956، هطلت أمطار غزيرة على الرياض، سدير، الوشم، الغاط، المجمعة، الزلفي، الأرطاوية وعموم منطقة القصيم، واستمر هذه الهطول لمدة 58 يومًا دون انقطاع.
وأضاف أن الأمطار تركز هطولها على بريدة والزلفي، فتهدم 3 آلاف منزل ببريدة وأسموها “سنة الهدام”، أما في الزلفي فغرقت المنازل التي في المنخفضات وأسموها “سنة الغرق”.
ولفت إلى أنه جرى لأول مرة وبنفس اللحظة تكون أكبر الأودية هما وادي الرمة، ووادي حنيفة.
وتابع أن “الحوادث الكونية قد تفرغ نفسها على التاريخ، فتسمى السنة باسمها”، ما دفع لتسمية عام 1956 بسنة الهدام.