سبب دفن كمال سليمان في هولندا

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توفى الفنان المصري كمال سليمان، أمس الثلاثاء، في هولندا، حيث كان يعيش مع زوجته الهولندية، وكان يتنقل بين مصر وأمستردام.
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية النبأ، حيث تواصل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين مع عائلة الراحل، الذي كان يعاني من أمراض الشيخوخة.
من جانبه، قال منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إن كمال سليمان تم دفنه في هولندا، نظرًا لأنه يقيم مع زوجته وأولاده في نفس البلد.
وانطلقت مسيرة كمال سليمان الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث قدم على مدار مسيرته نحو 100 عمل فني.
وعلى الرغم من عدم تقديمه أدوار البطولة، حيث كانت تسند إليه بعض الأدوار الصغيرة في الأفلام والأعمال التلفزيونية، لكنه عمل مع عدد من كبار المخرجين، أبرزهم شريف عرفة ورأفت الميهي وأسامة فوزي.
ومن أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي شارك فيها: “حق ميت، جمهورية زفتى، سيرة الحب، شمس، تفاحة آدم، وش تاني، الصعلوك، نصيبي وقسمتك، هي ودافنشي، أريد رجلًا، ليلة القبض على فاطمة، وطيور الظلام”.
أما عن آخر الأعمال التي شارك فيها كان مسلسل “أرض النفاق” مع الفنان محمد هنيدي قبل 4 سنوات.