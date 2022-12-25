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بعد اهتمام أصفر الرياض بضمه

سبب رفض نجم فرنسا الانضمام لـ النصر

2022-12-25 الساعة 9:08
سبب رفض نجم فرنسا الانضمام لـ النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية أن نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي رفض الانضمام لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وسلط موقع Foot Mercato الفرنسي الضوء على اهتمام النصر بضم اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب الوسط المميز الذي غاب عن تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال قطر.

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نغولو كانتي

ويرغب النصر في ضم كانتي في بداية الموسم المقبل، لكن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية، يريد البقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وعانى كانتي من إصابات متكررة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي حرمه من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي منذ بداية الموسم، بجانب غيابه عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.

وسبق أن أعلن المدير الفني لتشيلسي، جراهام بوتر، أن كانتي سيواصل الغياب عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الأسابيع المقبلة، على أن يعود للمشاركة في بداية شهر مارس المقبل.

وصفقة كانتي ليست الصفقة العالمية الأولى التي يسعى النصر لضمها خلال الفترة المقبلة، حيث ارتبط اسمه بالتفاوض مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية؛ ستجعله الأعلى راتبًا في العالم.

وتُشير تقارير إلى احتمالية تواجد رونالدو في مدرجات مرسول بارك، غدًا الاثنين، من أجل متابعة ديربي الرياض، كضيف شرف بارز لـ ناديه الجديد.

 

 

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