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يشارك مع منتخب بلاده منذ عام 2015

سبب عدم تقاضي حكيم زياش لأي مبالغ مالية من المغرب

2022-12-15 الساعة 8:58
سبب عدم تقاضي حكيم زياش لأي مبالغ مالية من المغرب
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية عن سبب رفض اللاعب المغربي حكيم زياش تقاضي أي مبالغ مالية نظير المشاركة مع منتخب بلاده منذ عام 2015.

تصرف نبيل من حكيم زياش

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية: إن زياش لم يحصل على أي مبالغ مالية لصالحه من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث يتبرع بالأموال لصالح أعمال الخير ولأندية هواة كرة القدم في المغرب.

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بجانب أن الصحيفة الإنجليزية سلطت الضوء على قرار زياش باستئجار طائرة خاصة له في كل مرة يذهب فيها إلى معسكر المنتخب المغربي.

حكيم زياش - منتخب المغرب

قرار تراجع عنه زياش

وتراجع زياش عن قرار الاعتزال الدولي، بعد استدعاء من المدرب المغربي وليد الركراكي ليشارك مع منتخب أسود الأطلس في مونديال 2022، ويحقق إنجازًا تاريخيًّا للمنتخب المغربي مع زملائه بالوصول لنصف نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ منتخب عربي وإفريقي.

وسجل حكيم زياش مع المنتخب المغربي في مونديال قطر، هدفًا واحدًا وكان في شباك المنتخب الكندي في مرحلة دور المجموعات.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2/ 0 ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم.

حكيم زياش - منتخب المغرب

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي عبر هجمات حكيم زياش وعبدالرزاق حمدالله ويوسف النصيري ولكن دون جدوى.

وبعد خطأ في التمركز من اللاعب أشرف حكيمي، راوغ مبابي دفاعات المنتخب المغربي ليسدد الكرة تجاه الحارس ياسين بونو التي ارتدت منه ليسددها مواني محرزًا الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ80.

حكيم زياش - منتخب المغرب

 

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