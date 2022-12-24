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متمنيًا استمرار بوسكيتس

سبب عدم تهنئة بيدري لميسي بعد الفوز بمونديال 2022

2022-12-24 الساعة 5:00
سبب عدم تهنئة بيدري لميسي بعد الفوز بمونديال 2022

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني بيدري سبب عدم تهنئته للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022.

بيدري يتحدث عن ميسي

وقال بيدري: “هاتف ميسي قد ينفجر في أي لحظة الآن، لهذا السبب لم أهنئه بعد، لأنه لن يتمكن من رؤية الرسالة.. سأنتظر بضعة أيام وأرسلها حتى يراها”.

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وقاد ميسي صاحب الـ35 عامًا، منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للفوز بلقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخ، والأولى منذ عام 1986، وذلك بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 1
جانب من احتفالات اللاعبين – المصدر @fifaworldcup_ar

دي يونج يعوض بوسكيتس

وبشأن أنباء رحيل قائد برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، بعد نهاية الموسم الجاري، علق بيدري قائلًا: “أتمنى أن يستمر، فهو لاعب مهم للغاية.. بالنسبة لي، بوسكيتس لاعب لا غنى عنه”.

بوسكيتس
بوسكيتس – المصدر @SEFutbol

وتابع بعد تتويجه بجائزة “كوبالا” التي تمنحها شبكة “راديو كتالونيا” الإسبانية: “أحب اللعب معه، وعندما يغيب نتأثر بذلك على أرض الملعب.. آمل أن يبقى لأطول فترة ممكنة”.

وبشأن اللاعب الأنسب لتعويض رحيل بوسكيتس إن حدث، قال: “قد يكون فرينكي (دي يونج) بديلًا جيدًا له.. لعب في هذا المركز مع منتخب بلاده (هولندا)، وأدى بشكل جيد”.

دي يونج
دي يونج

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