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اللاعب البرتغالي حاليًا بلا ناد

سبب عودة كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد

2022-12-14 الساعة 7:32
سبب عودة كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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ظهر اليوم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في تدريبات ريال مدريد الإسباني، حيث قام بتدريبات خاصة.

وبحسب ما ذكرته شبكة Relevo الإسبانية فإن رونالدو ظهر في تدريبات خاصة وفي ملعب مختلف عن الملعب الذي يخوض عليه لاعبو الريال تدريباتهم، وهذا ما يفسر عودته للنادي الملكي.

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الريال يصدم رونالدو

ونفت الشبكة الإسبانية أن يكون ريال مدريد مهتمًا بضم رونالدو، مؤكدة أن النادي الإسباني لا يفكر في ضم النجم البرتغالي بسبب تقدمه في العمر.

وفي سياق آخر، كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن كواليس اهتمام نادي النصر بضم اللاعب كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو

وكان النصر تقدم بعرض رسمي لضم رونالدو بداية من يناير المقبل مقابل 500 مليون يورو بحسب التقارير.
وقال المسحل في حواره مع صحيفة Marca الإسبانية: ” يجب على النصر أن يُغطي تكاليف صفقته مع رونالدو، حتى لا يدخل النادي في مشكلة مع رابطة الأندية”.

وأضاف المسحل: “الدوري السعودي أصبح جاذبًا للنجوم العالميين، مثل الأرجنتيني إيفر بانيجا والنيجيري أوديون إيغالو”.

وعدم تغطية مصاريف هذه الصفقة؛ قد يؤدي إلى حرمان النصر من شهادة الكفاءة المالية، ومنعه من تسجيل صفقاته الجديدة، لأكثر من سوق انتقالات.

مصير كريستيانو رونالدو

وفي وقت سابق، ألمح الناقد الرياضي عادل الملحم إلى اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وغرد الناقد الرياضي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “من هو اللاعب الأجنبي الذي سيتعاقد معه النصر في يناير القادم؟”.

تعليقات المغردين التابعين له أشارت إلى أن الملحم ألمح إلى أن النصر أصبح قريبًا من ضم النجم البرتغالي في يناير لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف أصفر الرياض.

 

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