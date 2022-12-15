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90 % من المشاكل بسبب الإدارة المالية

سبب غريب للشعور بالصداع قبل أسبوع من الراتب

2022-12-15 الساعة 10:06
سبب غريب للشعور بالصداع قبل أسبوع من الراتب
المواطن - فريق التحرير

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كشف مدير جمعية الادخار في الدمام، فهد الفهيد، أسباب تعرض البعض للصداع قبل أسبوع من الراتب.

واعتبر الفهيد، في حديثه لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب دليل على تعرضك للأزمات المالية.

90 % من المشاكل بسبب سوء الإدارة المالية

وأكد مدير جمعية الادخار في الدمام، أن السبب الثاني من أسباب الطلاق في السعودية هو “بخل الزوج وكثرة متطلبات الزوجة”، مشيرًا إلى أن 90% من مشكلاتنا بسبب سوء الإدارة المالية.

وحسب حديثه فإن الأصدقاء والإخوة يتفرقون بسبب تراكم المشكلات المالية التي لم يتم تسديدها أولًا بأول ولم يكون هناك حسن لإدارتها منذ البداية.

 

 

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