سبب غريب للشعور بالصداع قبل أسبوع من الراتب

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كشف مدير جمعية الادخار في الدمام، فهد الفهيد، أسباب تعرض البعض للصداع قبل أسبوع من الراتب.
فيديو | مدير جمعية الادخار فهد الفهيد:
الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب دليل على تعرضك للأزمات المالية.. والسبب الثاني للطلاق في السعودية هو "بخل الزوج وكثرة متطلبات الزوجة" #الراصد pic.twitter.com/pUedaWj6n8
— الراصد (@alraasd) December 15, 2022
واعتبر الفهيد، في حديثه لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب دليل على تعرضك للأزمات المالية.
وأكد مدير جمعية الادخار في الدمام، أن السبب الثاني من أسباب الطلاق في السعودية هو “بخل الزوج وكثرة متطلبات الزوجة”، مشيرًا إلى أن 90% من مشكلاتنا بسبب سوء الإدارة المالية.
وحسب حديثه فإن الأصدقاء والإخوة يتفرقون بسبب تراكم المشكلات المالية التي لم يتم تسديدها أولًا بأول ولم يكون هناك حسن لإدارتها منذ البداية.