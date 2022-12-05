سبب غير متوقع وراء إصابة الرجال بالجلطات أكثر من النساء

أكد الدكتور عواد الذايدي استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، أن أغلب الأمراض تصيب النساء أكثر من الرجال، لكن فيما يخص جلطات القلب فهي تصيب الرجال أكثر لأسباب جينية.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1599777218183716865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1599777218183716865%7Ctwgr%5E17b083a7d4c89dabf3305264f992c6b97923b018%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2Farticle%2F168396%2FD8B5D8ADD8A9%2FD8A8D8A7D984D981D98AD8AFD98AD988-D985D8AED8AAD8B5-D98AD983D8B4D981-D8B3D8A8D8A8D8A7-D8BAD8B1D98AD8A8D8A7-D984D8A5D8B5D8A7D8A8D8A9-D8A7D984D8B1D8ACD8A7D984-D8A8D8A7D984D8ACD984D8B7D8A7D8AA-D8A7D984D982D984D8A8D98AD8A9-D8A3D983D8ABD8B1-D985D986-D8A7D984D986D8B3D8A7D8A1-

قلوب الرجال حساسة

وأردف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، قائلاً إن قلوب الرجال حساسة وربما يكون هذا من ضمن عوامل الخطورة، لافتًا إلى أن المرأة كذلك تصاب بجلطات القلب ولكن ليس مثل الرجل.

وعدد الدكتور عواد الذايدي، الأسباب التي تؤدي للجلطات، مشيرًا إلى أنه كلما زاد العمر كلما زادت نسبة الإصابة وأيضًا المدخنون يصابون وكذلك غير المدخنين والضغوط النفسية والسمنة والضغط والسكر.