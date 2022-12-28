سبب يُبعد ميسي عن الانضمام لـ الهلال

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تحدثت أنباء متداولة عن رغبة نادي الهلال في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان النجم الأرجنتيني أبدع مع منتخب بلاده وساهم في فوز التانجو بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022.
ورد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أنباء رغبة الهلال بضم النجم الأرجنتيني كاشفًا سببًا قد لا يجعل الصفقة تتم، حيث ذكر بأنه من الصعب حاليًا قدوم البرغوث الأرجنتيني للدوري السعودي للمحترفين.
وكانت تقارير كشفت أن باريس سان جيرمان لن يُفرط في ميسي وسيبحث التجديد معه حتى عام 2024.
وفي سياق آخر، كشف المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان موعد عودة ميسي لتدريبات النادي.
وبحسب تقارير صحفية فإن جالتييه كشف أن النجم الأرجنتيني المتوج مع بلاده بلقب كأس العالم، سيعود لتدريبات النادي الباريسي مطلع يناير المقبل.
ويحتفل النجم الأرجنتيني مع أسرته بالتتويج بكأس العالم فيفا قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في النهائي مساء يوم 18 ديسمبر الجاري.
وسيغيب النجم الأرجنتيني عن مواجهة ستراسبورج مساء اليوم الأربعاء في الدوري الفرنسي، كما أصبح من المحتمل عدم مشاركته في مباراة نيس في الدوري، وفي مباراة شاتورو في كأس فرنسا.