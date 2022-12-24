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تألق مع المغرب بالمونديال

سبب يُقرب أوناحي من نابولي

2022-12-24 الساعة 2:34
سبب يُقرب أوناحي من نابولي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه الفرنسي، المغربي الدولي عز الدين أوناحي خلال الفترة المقبلة.

نابولي يفاوض أوناحي

وأوضح الصحافي الشهير في شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، أن أوناحي يعتبر أن اللعب في إيطاليا خلال هذه المرحلة، وتحديدًا في نابولي، سيطور مستواه بشكل كبير.

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وأضاف دي مارزيو: “نابولي قدم عرضًا أوليًا بالفعل لضم أوناحي، مقابل 25 مليون يورو، ولكن النادي لا يحتاج اللاعب في الوقت الحالي، نظرًا لكثرة لاعبي الوسط في الفريق، إلا أن النادي الجنوبي يعتبره إضافة قوية للمستقبل”.

عز الدين أوناحي
النجم المغربي – المصدر fifa

ويمنح هذا الأمر ميزة لنادي نابولي في السباق على ضم نجم منتخب المغرب صاحب الـ22 عامًا، لأنه سيتركه على سبيل الإعارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه حتى نهاية الموسم الحالي، في حال إتمام الصفقة هذا الشتاء.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن نادي آنجيه الفرنسي، لا يمانع بيع النجم المغربي، إلا أنه يشترط الاحتفاظ باللاعب على سبيل الإعارة، نظرًا لمعاناة الفريق هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عز الدين أوناحي
النجم المغربي – المصدر @fifaworldcup_ar

التألق في المونديال

وخطف عز الدين أوناحي الأنظار في مونديال قطر 2022، ليكون من أبرز اللاعبين في البطولة، والتي انتهت باحتلال منتخب المغرب الأول لكرة القدم المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

عز الدين أوناحي
النجم المغربي – المصدر @SEFutbol

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