سبب يُقرب أوناحي من نابولي

يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه الفرنسي، المغربي الدولي عز الدين أوناحي خلال الفترة المقبلة.

نابولي يفاوض أوناحي

وأوضح الصحافي الشهير في شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، أن أوناحي يعتبر أن اللعب في إيطاليا خلال هذه المرحلة، وتحديدًا في نابولي، سيطور مستواه بشكل كبير.

وأضاف دي مارزيو: “نابولي قدم عرضًا أوليًا بالفعل لضم أوناحي، مقابل 25 مليون يورو، ولكن النادي لا يحتاج اللاعب في الوقت الحالي، نظرًا لكثرة لاعبي الوسط في الفريق، إلا أن النادي الجنوبي يعتبره إضافة قوية للمستقبل”.

ويمنح هذا الأمر ميزة لنادي نابولي في السباق على ضم نجم منتخب المغرب صاحب الـ22 عامًا، لأنه سيتركه على سبيل الإعارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه حتى نهاية الموسم الحالي، في حال إتمام الصفقة هذا الشتاء.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن نادي آنجيه الفرنسي، لا يمانع بيع النجم المغربي، إلا أنه يشترط الاحتفاظ باللاعب على سبيل الإعارة، نظرًا لمعاناة الفريق هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التألق في المونديال

وخطف عز الدين أوناحي الأنظار في مونديال قطر 2022، ليكون من أبرز اللاعبين في البطولة، والتي انتهت باحتلال منتخب المغرب الأول لكرة القدم المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.