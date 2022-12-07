سجن نائبة الرئيس الأرجنتيني 6 سنوات ومنعها من تولي أي منصب

وجهت محكمة أرجنتينية، تهمة الفساد لنائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، وقضت بحبسها 6 سنوات وبمنعها مدى الحياة من تولي أي منصب رسمي.

تهمة

وأدانت المحكمة، كيرشنر بـالاحتيال الإداري على خلفية عقود أشغال عامة غير نظامية؛ مُنحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015.

وكانت النيابة العامة قد طلبت في أغسطس حبس كيرشنر 12 عامًا ومنعها من تولي أي منصب رسمي.

ولا تزال كيرشنر (اليسار الوسط)، التي تولّت الرئاسة مدة 7 أعوام، شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية، كما أنها مثيرة للانقسام، وهي لطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.

محاكمة مسيّسة

ومنذ بدء الجلسات في العام 2019 تندّد كيرشنر بمحاكمة مسيّسة وباستخدام المعارضة اليمينية وخصوصًا معسكر الرئيس السابق الليبرالي ماوريسيو ماكري، القضاة أداة لمحاربتها.

تجدر الإشارة إلى أن كيرشنر تتولى رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تجنّبها دخول السجن.