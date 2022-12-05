سحب رعدية وبروق تضيء سماء بريدة

وثق مقطع فيديو متداول، الحالة المطرية التي تشهدها منطقة القصيم وخاصة شمال مدينة بريدة.

سحب رعدية وبروق

وأظهر مقطع فيديو نشره خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، السحب الرعدية والبروق التي أضاءت سماء طريق القصيم حائل القديم، فضلًا عن تراكم مياه السيول نتيجة هطول الأمطار.

وقال الحصيني مُعلقًا على المقطع “السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من القصيم والصمان والكويت ومتوقع مزيد من الخيرات والأمطار”.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أهابت بالجميع، في وقت سابق بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.