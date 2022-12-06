سحب كثيفة وجريان السيول في حفر الباطن

وثق مقطع فيديو متداول، حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها منطقة القصيم ومحافظة حفر الباطن.

وأظهر مقطع فيديو نشره خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، جريان السيول بحفر الباطن، فضلًا عن تكاثر السحب الرعدية ما يبشر باستمرار هطول أمطار الخير.

وقال الحصيني مُعلقًا على المقطع “السحب الرعدية شمال الشرقية نواحي حفر الباطن وشمال الصمان وعلى الكويت ومزيد من الأمطار إن شاء الله”.

وأضاف “سيول شعيب أبا الحياص شمال شرق القصيم وشرق قبة وشمال حفر الباطن متداول اليوم الثلاثاء”.

لقطات جوية

وكانت محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية، شهدت اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفرقة ما بين المتوسطة والغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ونشرت أمانة حفر الباطن على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور تظهر لقطات جوية للأمطار التي شهدتها المحافظة.